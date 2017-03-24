Oyuncu Mine Tugay, instagram'da paylaştığı çocukluk fotoğrafına 'İlk aşkım' notunu düştü

Sadece oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de göz dolduran Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 38 yaşındaki oyuncu, ilkokul yıllarında çekilmiş bir kareyi yayımladı.'Med Cezir' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, "Ankara/Bayrak İlkokulu… En soldaki sarı ceketli ben (ilk aşkım da fotoğrafın içinde) notuyla dikkati çekti.Mine Tugay, fotoğrafta yer alan ilk aşkının kim olduğunu belirtmekten kaçındı.