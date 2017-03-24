3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, önceki akşam Raffles İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güzel oyuncu Gizem Karaca ve manken Ebru Şallı'nın frikiği olay oldu
Ödül törenine Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un üstlendiği gece çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.
Törende şık elbiselerle boy gösteren kadınlar, güzellik konusunda birbiriyle yarıştı. Markaların ödüllendirildiği törende ayrıca ünlü isimlere de özel ödül verildi.
'En güzel cilt ödülü'nü alan Gizem Karaca'nın frikiği geceye damga vurdu.