24 Mart 2017

Ödül törenine Gizem Karaca damgası!

3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, önceki akşam Raffles İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güzel oyuncu Gizem Karaca ve manken Ebru Şallı'nın frikiği olay oldu