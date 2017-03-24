'15 Dakikalık Şöhret İçin Neleri Göze Alırsınız?' oyununda Füsun Kostak ve Pelin Turancı'nın öpüşme sahnesi dikkat çekti

James Johnson'ın yazdığı '15 Dakikalık Şöhret İçin Neleri Göze Alırsınız?' oyunun prömiyeri, önceki gece Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda gerçekleşti.'Kocamın Ailesi' dizisinden tanınan Füsun Kostak ve Pelin Turancı'nın rol aldığı oyunda, kız kıza öpüşme sahneleri dikkati çekti.Geceye katılanlar arasında Buket Dereoğlu ve Yosi Mizrahi'nin yanı sıra birçok tiyatrosever vardı.Lauren oyunculuk aşkıyla gittiği Audition'da Stella adlı bir yönetmenle karşılaşır. Daha önce girdiklerinin çok dışında olan bu seçme Stella'nın akıl almaz egzersizleriyle bir kaosa dönüşür. Kendi hayatında yolculuk yapmak zorunda kalan Lauren, Stella'nın alaycı, buz gibi tecrübesine kapılmıştır. Bu düellonun kazananı; rolü için kendinden vazgeçen Lauren mı, yoksa bir kukla yaratmaya çalışan Stella mı olacaktır?