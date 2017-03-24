Kanal D'nin iddialı dizisinden final kararı. İşte o açıklama...

Başrollerini Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı 'Hayat Şarkısı' dizisi mayıs ayının sonunda final yapacak.Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden 'Hayat Şarkısı'ndan hayranları için üzücü haber geldi. Dizinin pazar günü ekrana geleceği açıklanmıştı.Dizinin yayın gününün değişmesiyle yıkılan hayranları bir şok daha yaşadı. Daha önce Hayat Şarkısı adlı dizinin yapımcısı tarafından erken final yapmayacakları duyurulmuştu.Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mayıs sonunda dizinin ekranlara veda edeceğini açıkladı.