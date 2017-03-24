Şarkıcı Serdar Ortaç uzun süredir eşi Chloe Loughnan'dan bebek istiyordu, sonunda muradına erdi

Baba olma isteğini her fısatta dile getiren Serdar Ortaç sonunda muradına erdi.Bir süredir Amerika’da olan çiftten müjdeli haber geldi. Renkli Sayfalar programına telefonla bağlanan Arto, Chloe Loughnan’ın bebek beklediğini duyurdu.Geçtiğimiz Aralık ayında Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde konser veren Serdar Ortaç, sevenlerine içini dökmüştü. “6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl ‘Seneye' diyor. 2017'de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz”