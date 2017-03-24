D-100 karayolu Okmeydanı sapağında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline çarptı

Kazada yaralanan olmazken Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun" dedi.