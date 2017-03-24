Ana Sayfa
Haber
Video
Polemik
Galeriler
Reklam Dünyası
Gazete Manşetleri
Giriş
Üye Ol
Gündem
Ekonomi
Gazeteler
Televizyonlar
Magazin
Röportaj
Teknoloji
Sitene Ekle
24 Mart 2017
Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline TOMA çarptı!
Tweet
toma
,
şoray uzun
D-100 karayolu Okmeydanı sapağında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline çarptı
Kazada yaralanan olmazken Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun" dedi.
Tweet
ÇOK BAKILAN GALERİLER »
Monica Bellucci sosyal medyayı salladı!
Star Kadınlar
Kelly Brook’tan yeni yıl sürprizi!!!
Star Kadınlar
Kadın askerlerin paylaşımları yürek hoplatıyor!
Yaşam
Bu kategorideki diğer kayıtlarımız
Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline TOMA çarptı!
Kanal D'nin fenomen dizisi Hayat Şarkısı final yapıyor!
Oyuncu Mine Tugay ilk aşkının fotoğrafını paylaştı!
Hollywood yapımı Spectral filmindeki 'Düşman' Erdoğan mı?
Oyuncu Çağatay Ulusoy, arkadaşına kız istedi!
Gelin adayı şarkı söyleyince damat adayı şoke oldu!
Survivor'da ürküten görüntü! Siyah beyaz olarak paylaştı...
Hüsnü Başkomiser ile Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor?
Acun Ilıcalı'dan Sabriye itirafı! "Bu zamana kadar..."
Survivor'da Adem ve Sabriye çok sert kavga etti!
'O Ses Türkiye'de Hadise, reytingde Acun Ilıcalı birinci oldu!
Eser West'ten Adem Kılıççı itirafı: Sempati duyuyorum
Yazar olmak istediğini söyledi, yayınevleri sıraya girdi!
Şafak Sezer talk show ile ekranlara dönüyor! Kolları sıvadı...
Adem, Sabriye'nin karnını doyurmak için İlhan'la kavga etti!
» Son Başlıklar
Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline T...
Serdar Ortaç ve Chloe çiftinden müjdeli ...
Canlı yayında yaptığı dans kanalını kapa...
Kanal D'nin fenomen dizisi Hayat Şarkısı...
Füsun Kostak ve Pelin Turancı dudak duda...
Ödül törenine Gizem Karaca damgası!
Oyuncu Mine Tugay ilk aşkının fotoğrafın...
Hollywood yapımı Spectral filmindeki 'Dü...
Oyuncu Çağatay Ulusoy, arkadaşına kız is...
Ünlü model Joanna Krupa eş değiştirme ku...
Gelin adayı şarkı söyleyince damat adayı...
Starbucks 240 bin kişiyi işe alacak!
Ünlü oyuncunun çıplak fotoğrafı internet...
Survivor'da ürküten görüntü! Siyah beyaz...
Özge Borak hangi dizinin kadrosuna katıl...
Apple yeni tablet modeli iPad'i tanıttı!...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'da Aşı...
Şevket Çoruh 22 yıllık birikimini Baba S...
Ünlü model Didem Soydan'dan o habere çok...
Twitter 636 bin 248 hesabı askıya aldı!...
Dünyanın en zenginleri açıklandı, birinc...
Sharapova, kortlardan uzak kaldığı dönem...
Hüsnü Başkomiser ile Mesut Komiser dizid...
Acun Ilıcalı'dan Sabriye itirafı! "Bu za...
Survivor'da Adem ve Sabriye çok sert kav...
Ünlü gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını ...
'O Ses Türkiye'de Hadise, reytingde Acun...
Norveç "Dünyanın En Mutlu Ülkesi" seçild...
Eser West'ten Adem Kılıççı itirafı: Semp...
Yazar olmak istediğini söyledi, yayınevl...
Şafak Sezer talk show ile ekranlara dönü...
Adem, Sabriye'nin karnını doyurmak için ...
Estonya kanalı Nurgül Yeşilçay'la röport...
Rüzgar Erkoçlar: Çocuk sahibi olabileceğ...
Hadise'nin reklam ücreti dudak uçuklattı...
Serenay Sarıkaya'dan cesur sahnelere açı...
Sanatçı Levent Üzümcü’den referandum yor...
Haluk Levent İzmir Marşı'nı söyledi! (Vİ...
Deniz Akkaya'dan 'çıplak fotoğraf' resti...
Scarlett Johansson "ben de yiyorum" dedi...
Altın düşüşte! İşte piyasaki son durum.....
Genç model, raylarda poz verirken trenin...
McDonalds'ın Trump tweeti ABD'yi karıştı...
Rüzgar Erkoçlar, tepki çeken o sözlerine...
Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çıplak...
Nevşin Mengü'den Esra Erol'a Twitter'dan...
Beren Saat hangi program ile ekranlara g...
Ünlü oyuncunun müstehcen kasedi 500 bin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemi Twit...
Cristiano Ronaldo ile Ümmiye Koçak aynı ...
» Etiketler
elektromanyetik
serdar kılıç
malatya valiliği
kulaksız mezarlığı
casusluk
şişman
naomi watts
ünal yarımağan
başbakan erdoğanın medya açıklamaları
suudi
jessica jane
kansere çare bulundu mu?
kredi kartı üyelik ücreti
mert öğüt
özcan deniz
azparagaz
nihal
harry poter
kilis emniyet müdürlüğü
apaçi
karaz
ankara büyükşehir belediye başkanı melih gökçek
tasarruf oranı
bedri baykam
sürahi hanım
komik görüntüler
kadınlar neden aldatır
karlie kloss
siyaset meydanı
türk atasözleri
luis aragones
türkiye gazeteciler federasyonu
hikâye anlatan adam
ahmet ercan
akdeniz
bakan elvan
msn türkiye
show tv'yi ciner'e iade kararı aldı
hüsran
feridun siniroğlu
erol özkasnak
aks tv
yök
avılar belediye başkanı
kanser tedavisi
hisse
mümin büyüköşdere
aljazeera
dedikodu
bienvenu
» Video Haber
Gelin adayı şarkı söyleyince damat adayı şoke oldu!
Ana Sayfa
|
Video
|
Galeriler
|
Röportaj
|
Polemik
|
RSS
İLETİŞİM
|
KÜNYE
|
REKLAM
|