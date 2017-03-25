Şarkıcı Mustafa Sandal, 'O Ses Türkiye' de yeniden yer alır mısınız sorusuna yanıt verdi

Etiler'de bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen ünlü popçu Mustafa Sandal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'O Ses Türkiye'de 6 yıl aradan sonra Hadise'nin birinci olmasını kutlayan Sandal'a "yeniden 'O Ses Trükiye'de yer alır mısınız' sorusuna "Acun, All Star tadında program yaparsa tabii ki" diye yanıt verdi.'O Ses Türkiye'de birinciliği yakalayan Hadise'ye tebriklerini ileten Sandal, "Programda tekrar jüri üyeliğini düşünür müsünüz?" sorusuna, "All Star tadında bir program yaparsa tabii ki cevabım evet olur" diyerek aracına yöneldi.Eşi Emina Sandal mekandan çıkarken Sandal, çiçek satan çocuklardan gül aldı. Sandal, "Eşini gülsüz arabaya bindiren adamdan adam olur mu?" diyerek kahkahalar attı. Mustafa Sandal, çiçek satan çocuğa 50 TL verdi.