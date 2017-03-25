Çekimleri 150 kişilik bir ekiple 1 günde gerçekleştirilen teaser'ın post prodüksiyonu ise 3 ay sürdü

Senaryosunun bittiğini geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarında duyurduğu Arif V 216 filminin geçtiğimiz günlerde yayınlanan teaser’ı, G.O.R.A. ve A.R.O.G ile hayatımıza giren Arif karakterini özleyen milyonlarca sinemasevere tarafından heyecanla karşılandı.Bir haftada 2 milyondan fazla kişinin izlediği teaser’ın kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Film tadındaki görüntülerin kamera arkasında yaşananlar da en az teaser kadar ilgi çekti.Kamera arkası görüntülerde filmin başrol oyuncuları Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in yanı sıra yönetmen Kıvanç Baruönü, Zafer Algöz ve filmin müziklerini yapan İskender Paydaş da ekrana geliyor. Promo Plato stüdyolarındaki çekim görüntüleri de kamera arkasının detayları arasında yer alıyor. İnsansı Robot 216’nın 3D modellenme sürecinden, teaser’ın müziklerinin yapımına kadar pek çok evreyi ekrana taşıyan görüntülerde Ozan Güven’in “Arif V 216 bir komedi filmi olmasına rağmen, arkadaşlık meselesini anlatmak için çok özel iki karakter” açıklaması da yer alıyor.3D animasyon ve görsel efektlerinin yapımı 3 ay süren teaser’ın post prodüksiyonu Otomat tarafından yapıldı. G.O.R.A. ve A.R.O.G filmleriyle Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 216’nın maceralarının anlatılacağı filmde; Seda Bakan, Zafer Algöz, Gupse Ozay, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Özkan Uğur, Ediz Hun, Kerem Alışık, Mert Fırat ve Can Yılmaz rol alacak. CMYLMZ Fikir Sanat ve Muzaffer Yıldırım/NULOOK yapımcılığında hayata geçecek filmin Ocak 2018’de vizyona girmesi planlanıyor.