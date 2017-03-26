Cumartesi akşamı 'fizy Kış Konserleri' kapsamında sevenleriyle buluşan İrem Derici, 'Evlenmene Bak' şarkısını seslemdirirken giydiği gelinlikle hayranlarını şaşırttı

Pop Müziğin sevilen ismi İrem Derici, organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği 'fizy Kış Konserleri' kapsamında geçtiğimiz Cumartesi akşamı MOI Sahne'de sevenleriyle buluştu.Derici, aylar süren bir çalışma ile hazırlandığı konserinde, güçlü sesi ve geniş repertuarıyla kulakların pasını sildi.Danşçılarıyla yaptığı özel sahne şovları ile büyük beğeni toplayan Derici, bu geceye özel hazırlattığı kostümleriyle de şıklığını konuşturdu.Biletleri günler öncesinden tükenen konserine başlamadan önce, sevenlerine gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür eden Derici " Bu gecenin en büyük özelliği sizlerden gördüğü yoğun ilgi.Diğer özelliği ise 30 yaşımın ilk konseri olması.Böyle seyirci her zaman bulunmuyor, bulunca önünde eğilmek lazım" dedi.Konserin en büyük sürprizi ise İrem Derici'nin gelinlik giymesi oldu. Sevilen sanatçı, ilk bölümde giydiği beyaz tulumun ardından, konserin ikinci bölümünde sahneye beyaz mini gelinliği, duvağı ve çiçeğiyle çıktı. Alkış yağmuru eşliğinde "Evlenmene Bak" şarkısını söyleyen Derici, gelinliğin ardından giydiği yeşil tulumuyla da sevenlerinden tam not aldı.