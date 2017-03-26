Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın fotoğrafını kullanmışlar...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde yayın yapan iki sayfa, Ali Sunal'dan habersiz fotoğrafını kullanıp 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için bir ilan paylaştı.Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın beraber çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda; "#Hayır Diyoruz Bize Katılan Var mı? Halkın Sanatçıları Helal Olsun." şeklinde ifadeler yer aldı.Ali Sunal kendisinden habersiz yayınlanan bu fotoğraf ve ifadelere, avukatı aracılığıyla açıklama getirdi. Yapılan yazılı açıklamada Ali Sunal için; "Cumhurbaşkanlığı Referandum Seçimlerine ilişkin hiçbir açıklama ve beyanat yapmadığı gibi herhangi bir sosyal medya paylaşımında da bulunmamıştır." ifadeleri yer aldı.Facebook Sosyal Paylaşım Ağı sitesi üzerinden; "ATATÜRK Felsefemiz" ve "Hatay Medeniyet ve Kültür Kenti" isimli kullanıcılar 26.03.2017 tarihinde Müvekkil Sayın Ali Sunal ve Sayın Doğa Rutkay’ın beraber çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış olup fotoğrafın altına; "#Hayır Diyoruz Bize Katılan Var mı? Halkın Sanatçıları Helal Olsun." şeklinde paylaşımda bulunmuşlardır.Müvekkil, yıllardır tüm kamuoyu nezdinde sevilen ve takdir gören başarılı bir sanatçıdır. Müvekkil; ülkemizin içerisinde bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Referandum Seçimlerine ilişkin hiçbir açıklama ve beyanat yapmadığı gibi herhangi bir sosyal medya paylaşımında da bulunmamıştır. Müvekkil’in yapmadığı halde kendisi paylaşmış gibi gösterilen bu sosyal medya açıklamaları tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. Müvekkil’in hiçbir şekilde bilgisi ve görgüsü dahilinde olmayan bu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtir, Müvekkil Ali Sunal’ın fotoğrafını kullanarak bu paylaşımları yapan şahıs ya da şahıslar hakkında hukuki yollara başvurulacağı hususunu bilgilerinize sunarız.SaygılarımlaAli SunalVekiliAv. Uğur Güven