Doğuş Medya'nın Digitürk'ü satın alan beIN Group'a satışıyla ilgili iddia tekrar gündemde... Rakamlar bile konuşulmaya başlandı...

Ferit Şahenk'e ait Doğuş Medya Grubu bünyesindeki televizyon kanallarının Katarlı BeIN Group'a satılacağı haberi tekrar konuşulmaya başlandı.Şubat ayında ilk kez gündeme gelen iddia hem Doğuş hem de beIN tarafından yalanlanmıştı. Ancak, bu sefer konuşulan rakamlar da ortaya çıktı...İddiaya göre, Şahenk'in satış listesinde Star TV, NTV, NTV Spor, Puhu TV gibi mecralar 800 milyon dolar karşılığı Katar'lı beIN Group'a satılıyor...Bütün bu televizyon kanalları ve dijital platformu satın alan Digiturk'un sahibi Katarlı Grup Şahenk'e 800 Milyon Dolar ödeme yapacak. Ancak Ferit Şahenk de bu satış çerçevesinde BeIN Group'un Yüzde 30'luk hissesine sahip olacak.İddiaya göre BeIN Group, NTV ve Star TV'nin haber merkezini yıllardır sadece internet haber sitesiyle faaliyetine devam eden Al Jazeera Turk ekibine teslim edecek.Katarlı Al Jazeera Turk CINE5 TV'nin de sahibi ancak, kurulmak istenen Al Jazeera Turk kanalına hükümetten onay çıkmamıştı.Satış planındaki NTV'nin durumuyla ilgili belirsizlik ise sürüyor. Ferit Şahenk'in NTV'nin tamamını satmak istemediği bu nedenle satışın henüz imza aşamasına gelmediği belirtiliyor.İlk kez Şubat ayında ortaya atılan Doğuş Grubu - BeIN Group anlaşması haberlerine iki taraftan da yalanlama gelmişti.Doğuş Grubu’ndan yapılan açıklamada, "Televizyon, radyo, internet ve dergicilik alanında yıllardır başarıyla sürdürdüğü dinamik yayıncılık anlayışı ve lider markalarıyla ülkemizin önemli değerlerinden olan Yayın Grubu'muzun tamamına veya herhangi bir markasına ilişkin olarak iddiaedildiği gibi beIN ile bir anlaşma bulunmamaktadır" denilmişti...BeIN Group'un açıklamasında ise "Mevcut durumda; söz konusu söylentilerde ifade edildiği gibi bir anlaşma planımız bulunmamaktadır" denilmişti.Bu da satışın konuşulduğu ancak henüz anlaşma sağlanamadığı şeklinde yorumlanmıştı...