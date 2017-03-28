Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Savcı" rolüyle özellikle Ortadoğu'da büyük hayran kitlesine sahip olan Çiğdem Batur, Ürdün’de sevenleriyle buluştu

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, hayranlarıyla buluşmak ve TV programına katılmak için Ürdün’de, Ramazan programı sunmak için teklif aldı.Dört gün boyunca Ürdün’de kalan ve programlara katılan oyuncuya, konuk olduğu Nart TV’nin yöneticileri tarafından teklif geldi. Ramazan ayında program sunması istenen oyuncu, mayısta ülkeye giderek çekimlere başlayacak.Bir ay Ürdün’de kalacak olan Batur’a, ikinci teklif ise bir dönem tüm dünyada fenomen olan ‘Bonanza’ dizisinin yönetmeni Muhittin Kandur’dan (Mohy Wuandour) geldi.Yönetmen, yeni projesinde oyuncuyu düşündüğünü söyleyerek, 10 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da buluşmak için randevu verdi. Batur, Londra’ya gidip detayları konuşacak.