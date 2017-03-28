Fox TV ile 10 milyon liralık sözleşme imzalayan Erkan Petekkaya'nın oynayacağı dizi belli oldu

Star TV'nin 3 yıllık dizisi Paramparça dün akşam final bölümüyle ekranlara veda etti.Paramparça'nın final yapmadan Fox TV ile 10 milyon liralık bir anlaşmaya imza atan Erkan Petekkaya'nın oynayacağı dizi ve konusu belli oldu.Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun Variety dergisinden köşesine taşıdığı bilgiye göre, Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi Eylül ayında Fox TV'de izleyici ile buluşacak.Petekkaya'nın anlaşma imzaladığı yapım şirketi Karga Seven’in kurucu ortaklarından Emre Şahin, Erkan Petakkaya'nın yeni dizisiyle ilgili şunları söyledi:“Karanlık ve puslu bir dünyada iyilik yapmak için mücadele veren bir adam. Tabii ki izleyicinin kalbine işleyecek bir aşk hikayesi de olacak.”