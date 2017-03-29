Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg; Instagram, Whatsapp ve Mesenger’a eklediği hikaye özelliğini Facebook’a getirdiğini duyurdu

Zuckerberg, buna ilaveten filtrelerden, maskelere ve dinamik objelere, hatta tek izlemelik doğrudan mesajlara kadar Snapchat’in tüm özelliklerini bünyesine kattığını açıkladı.Instagram’da çok tutulan hikaye özelliği, Whatsapp ve Messenger uygulamalarında yeterince ilgi görmemiş, hatta eleştirilere maruz kalmıştı. Diğer yandan bu ayın sonuna doğru artık Facebook Messenger, bazı işletim sistemlerini desteklemeyeceğini duyurmuştu.Şirketten yapılan duyuruya göre Windows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteği sona erdi. Messenger da WhatsApp’ın yaptığı gibi Android 2.2 Froyo işletim sistemi içinde artık destek vermeyecek.Desteğini durdurduğu diğer bir işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı.Aynı şekilde bu sistemi kullanan kullanıcılarda telefonlarını yenilemek zorunda kalacaklar.