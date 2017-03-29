Ay Yapım’ın yeni projesi olan ‘Kürk Mantolu Madonna’ filminde başrolü paylaşacak isimlerin belli olduğu iddia edildi.

Akşam'da yer alan habere göre geçen hafta içi buluşan Beren Saat ile İlker Kaleli’nin sürpriz görüşmesinin altındaki detay ortaya çıktı.İkilinin Sebahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ adlı kitabının film uyarlamasında yer alacağı iddia edildi.Bu sürpriz projenin ayrıntıları da yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı. Ünlü senarist Ece Yörenç’in kaleme alacağı filmde Saat ile Kaleli başrol oynayacak. Yeni sezonda ‘Kadın’ adlı dizide kamera karşısına geçecek olan Saat’in beyazperdedeki partneri ise İlker Kaleli olacak. İkili, Ay Yapım imzalı bu projeyle de dünyaya açılacak.Senarist Ece Yörenç, vermiş olduğu bir röportajda ‘Kürk Mantolu Madonna’ uyarlamasının uluslararası bir film olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu.