Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, küçük uçakların kullandığı bir pistin yakınında selfie çeken 2 genç kıza uçak çarptı
Son dönemde duymaya alışkın olduğumuz ölümle biten selfie kazalarının bir yenisi Meksika'da gerçekleşti.
SELFİE ÇEKERKEN UÇAK ÇARPTI
Ülkenin Chihuahua eyaletinde küçük uçakların iniş kalkış yaptığı bir pistin yakınında selfie çeken 2 genç kıza uçak çarptı.18 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral ve 17 yaşındaki Clarissa Morquecho Miranda'nın kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
ÇEVREDEKİLERİN İKAZLARINA UYMAMIŞLAR
Görgü tanıklarının iddiasına göre, çevredekilerin ikazlarına kulak asmayan ikili uzun süre boyunca piste çok yakın bir bölgede selfie çekmeye devam etti.