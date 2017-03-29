Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, küçük uçakların kullandığı bir pistin yakınında selfie çeken 2 genç kıza uçak çarptı

Son dönemde duymaya alışkın olduğumuz ölümle biten selfie kazalarının bir yenisi Meksika'da gerçekleşti.Ülkenin Chihuahua eyaletinde küçük uçakların iniş kalkış yaptığı bir pistin yakınında selfie çeken 2 genç kıza uçak çarptı.18 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral ve 17 yaşındaki Clarissa Morquecho Miranda'nın kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.Görgü tanıklarının iddiasına göre, çevredekilerin ikazlarına kulak asmayan ikili uzun süre boyunca piste çok yakın bir bölgede selfie çekmeye devam etti.