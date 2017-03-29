Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırdı

Hayatta olmayan babası Niyazi Üçer Altuğ'un doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Pınar Altuğ, bunun için henüz küçük bir çocukken babasıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını kullandı.Pınar Altuğ, Instagram'da paylaştığı siyah beyaz kareye, "Keşke hâlâ yanımda olsan, keşke hâlâ senin küçük kızın olarak yine kucağında oturabilsem. Doğum günün kutlu olsun babacığım Niyazi Üçer Altuğ, seni çok özlüyorum" notunu yazdı.