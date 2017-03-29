Zuhal Topal’la programına Ali ve Naz’ın yeniden karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Ali ile Naz arasında tansiyon yükseldi. Naz canlı yayında öyle bir şey istedi ki Ali çıldırdı...

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la programında geçtiğimiz gün Naz, gözyaşları içinde Ali’ye ilan-ı aşk etmiş; fakat Ali’den bir cevap alamamıştı.Dün ise Zuhal Topal; Naz ve Ali’nin arasında neler yaşanıyor merak ediyoruz sözleriyle Ali ve Naz’ı sarı koltuklara davet etti.Ali; “Bu ilişkinin yürümesini en fazla isteyen bendim. Naz, ikinci şans istediğinde onu da verdim. Olmadı! Dışarı çıktı, haber vermedi. Hasta oldum, aramadı. Buraya gelip, gözyaşları dökmesi bunları telafi etmiyor” dedi.Naz ise; “Karı kocalar arasında da kavgalar oluyor. Sen sürekli hatalarımı yüzüme vuruyorsun, unutmuyorsun” diyerek, yeni talibini görmek istediğini açıkladı. Bunun üzerine Ali; “Naz işte böyle… Bir anı, bir anını tutmuyor.” diyerek, tepkisini dile getirdi.