Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Kanal D dizisi Vatanım Sensin ile ilgili "at izi ile it izi birbirine karıştı" dedi."At izi ile it izi birbirine karıştı" sözünün son dönemde çok sık kullanıldığını hatırlatan Aytuğ, "Kanal D'nin dizisi 'Vatanım Sensin' ise bu sözün hakkını fazlasıyla veriyor. Dizide kim hain, kim kahraman; anlayabilene aşk olsun." ifadelerini kullandı."Diziyi izleyince ister istemez insanın aklına 'Acaba subliminal mesaj mı veriliyor?' şüphesi düşüyor" diyen Sabah yazarı, "Umarım dizide, 'Sizin hain gördüğünüz üniformalılar, aslında vatan için çalışıyor' mesajı, satır aralarına gizlenmeye çalışılmıyordur" dedi.Son zamanlarda popüler olan bir söz var, 'At izi, it izine karıştı' diye... Özellikle kimin vatanperver, kimin vatan haini olduğu konusundaki tartışmalarda bu söz sıkça kullanılır oldu. Kanal D'nin dizisi 'Vatanım Sensin' ise bu sözün hakkını fazlasıyla veriyor. Dizide kim hain, kim kahraman; anlayabilene aşk olsun.Malum, Halit Ergenç'in canlandırdığı 'General Cevdet', üzerinde Yunan üniforması ile Türk milletinin kurtuluş mücadelesine gizlice katkı vermeye çalışıyor. Onur Saylak'ın oynadığı 'Miralay Tevfik' ise Türk subayı üniforması ile işgal kuvvetlerinin ekmeğine yağ sürmekle meşgul. Bir de Hakan Salınmış'ın hayat verdiği 'Eşref Paşa' karakteri vardı ki, kime çalıştığını geçen haftaki bölümün son sahnesine kadar hiçbirimiz anlamamıştık. Hatta en yakınındaki 'General Cevdet' bile ona şüphe ile yaklaşmıştı. Ama Eşref Paşa, Yunan askerleriyle giriştiği çatışmada ölümcül bir yara alınca, onun Mustafa Kemal Paşa için can vermeye hazır bir vatansever olduğu kesinlik kazandı. Bu arada 'Binbir Surat' isimli bir Türk yüzbaşı var ki, bazen Musevi, bazen Yunan teğmeni kostümüyle ortalarda dolanıp durmakta.Diyeceğim o ki; dizide GBT'si kesin olarak bilinen kimse yok. Diziyi izleyince ister istemez insanın aklına 'Acaba subliminal mesaj mı veriliyor?' şüphesi düşüyor. Hani sanki 'Üniforma, taraf belirtmeye yetmez' der gibi... Zaten 15 Temmuz'da da at izinin nasıl it izine karıştığını görmemiş miydik?Umarım dizide, 'Sizin hain gördüğünüz üniformalılar, aslında vatan için çalışıyor' mesajı, satır aralarına gizlenmeye çalışılmıyordur.