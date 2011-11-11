Fi adlı dizide izleyeceğimiz Serenay Sarıkaya, yoğunluk yüzünden YGS sınavını kaçırdığı haberlerine açıklık getirdi

Milyonlarca öğrenci 12 Mart’ta hayatlarının en önemli sınavlarından birine girdi. Bu sınav için hazırlanan isimler arasında oyuncu Serenay Sarıkaya da vardı.Sosyoloji okumak isteyen Serenay Sarıkaya, geçen Eylül’den bu yana üniversite sınavlarına hazırlanıyor, haftanın 3 günü özel ders alıyordu.Ancak çıkan haberlere göre Sarıkaya uyuyakaldığı için sınavı kaçırmıştı. Güzel oyuncu hakkında çıkan bu iddialara yanıt verdi.Dizinin Bebek’teki setinde uyuyakaldığı için sınavı kaçırdığı iddialarını yalanlayan Sarıkaya, “Bu doğru değil, sınavı yoğun tempodan dolayı kaçırdım. Bir daha ki sefere inşallah” dedi.