Türkiye'de faaliyetlerini durdurma kararı alan Periscope, "Scope" ismiyle yeniden kullanıma sunuldu

Dün akşam saatlerinde Türkiye'de faaliyetlerini durdurma kararı alan Periscope, ismini Scope olarak değiştirip yeniden kullanıma sunuldu.MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE DAVA AÇILMIŞTIPeriskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD.ŞTİ tarafından marka hakkına tecavüz nedeni ile açılan davada mahkeme Periskop İletişim'i haklı bulmuş ve resmi açıklama ile Periscope'un tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının durdurulduğu duyurulmuştu.Bu duyurunun hemen ardından Periscope uygulamasına ait web sitesi, Twitter profili ve mobil uygulamalara Türkiye'den erişime engellenmiş, Periscope da bu sebeple ülkemizdeki faaliyetlerine son vermişti. Fakat bu durum kısa sürdü. İsim benzerliği sebebi ile sorun yaşayan Periscope, sadece Türkiye'deki kullanıcılarına özel olarak isim değişikliğine gitti. Periscope, ülkemizde artık Scope adıyla hizmet verecek.Şayet yeniden Periscope kullanmak istiyorsanız Google Play'de "Scope" adıyla indirebilirsiniz. Uygulama IOS'a kısa süre bir süre sonra gelecek.Kaynak: Ontrava.com