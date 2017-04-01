Cem Yılmaz yeni filmi 'Arif V 216'nın oyuncularını sosyal medya hesabından tanıtmaya başladı. Seda Bakan'dan sonra kadroda Farah Zeynep Abdullah'ın da yer aldığını duyurdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filmi 'Arif V 216' için genç güzelleri tercih etti. Yılmaz, filmin kadrosundaki bir sürpriz ismi daha Instagram hesabından açıkladı. Filmde Farah Zeynep Abdullah rol alacak.
CEM YILMAZ YENİ FİLMİNE GÜÇLÜ KADROYLA GELİYOR
Cem Yılmaz, senaryosunu yazdığı 'Arif V 216' filmi için güçlü bir kadro oluşturuyor. Ünlü komedyen filmde Ozan Güven, Seda Bakan ve son olarak da Farah Zeynep Abdullah'ın yer alacağını açıkladı. Filmin müziklerini de Ajda Pekkan yapacak.
İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı: