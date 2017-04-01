Cem Yılmaz yeni filmi 'Arif V 216'nın oyuncularını sosyal medya hesabından tanıtmaya başladı. Seda Bakan'dan sonra kadroda Farah Zeynep Abdullah'ın da yer aldığını duyurdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filmi 'Arif V 216' için genç güzelleri tercih etti. Yılmaz, filmin kadrosundaki bir sürpriz ismi daha Instagram hesabından açıkladı. Filmde Farah Zeynep Abdullah rol alacak.Cem Yılmaz, senaryosunu yazdığı 'Arif V 216' filmi için güçlü bir kadro oluşturuyor. Ünlü komedyen filmde Ozan Güven, Seda Bakan ve son olarak da Farah Zeynep Abdullah'ın yer alacağını açıkladı. Filmin müziklerini de Ajda Pekkan yapacak.