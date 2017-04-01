Ülker firmasının 1 Nisan için yayınladığı reklam filmi ortalığı karıştırdı

Ülker firmasının 1 Nisan için yayınladığı reklam filmi ortalığı karıştırdı. Reklama tepki gösteren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı. Murat Ülker yaptığı açıklamada "Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız” dedi. Firma da Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz" açıklamasını yaptı.Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada yoğun tepki aldı. "1 Nisan'da küçük kardeşlerin abilerine, ablalarına sürprizleri var!" mesajı ile yayınlanan ve "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" şeklinde başlayan Ülker'in reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Reklam filmi için Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker kendilerine "kumpas" kurulduğunu söyledi.