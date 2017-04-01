Zehra Çilingiroğlu kuaför salonunda sigara içerken objektiflere yakalandı. Kaya Çilingiroğlu'nun kızına bu görüntü karşısında nasıl tepki göstereceği ise merak konusu oldu

Zehra Çilingiroğlu, Bebek'teki bir kuaför salonundaydı. Sıra beklerken arkadaşıyla balkonda sigara içen Zehra, görüntülendiğini fark edince sigarasını söndürüp içeri girdi.Hülya Avşar, 2 yıl önce kızı elinde sigarayla görüntülendiğinde "Ben buna izin veriyorum kardeşim!" demişti.Ancak babası Kaya Çilingiroğlu'nun kızının sigara içmesine karşı olduğu ve Zehra'nın sigara içtiğini babasından imtinayla sakladığı biliniyor. Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'nın sigara içerken ki görüntüleri karşısında nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu haline geldi.