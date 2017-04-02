Ahmet Hakan, FETÖ medya davasında Büşra Erdal gibi isimlere tahliye kararı verilirken Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın tutuklu olmasını "rezalet" olarak niteledi.

FETÖ medya yapılanmasıyla ilgili tutuklu bulunan 21 sanığa tahliye kararı tepkilere neden olmuştu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu karar için "rezalet" dedi.Ahmet Hakan, bunun üzerine bir de 21 sanığa tekrar çıkarılan gözaltı kararına da tepki gösterdi ve bu durum için de "Rezaletin üstüne rezalet" ifadesini kullandı.AHMET Şık gibi, Kadri Gürsel gibi FETÖ kumpaslarını deşifre etmiş gazeteciler içeride tutulacak... Ancak Büşra Erdal gibi FETÖ’nün kumpas gazetecisi serbest kalacak.Rezaletti bu...Serbest kalmalara yönelik tepkilerin ardından... “Tahliye” isteyen savcı, bu sefer de “başka suçlardan” serbest bırakılanların tümü hakkında gözaltı kararı verdi.Rezaletin üstüne rezalet oldu yani.