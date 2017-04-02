Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, 140 dakikalık dizi senaryosuyla ilgili RTÜK'e isyan edip, RTÜK'ün reklam kısıtlamasını serbest bırakmasını istedi

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, dizi senaristlerinin, 140 dakikalık senaryoyla ilgili isyanlarını dile getirdikleri metni Instagram hesabından paylaştı. Birsel paylaşımına eklediği notla eleştirileri haklı bulup, RTÜK'e reklam sınırlamasını kaldırma çağrısı yaptı.İşte Gülse Birsel'in Instagram'dan yaptığı paylaşım:Dizi senaristleri "Mutsuzuz" diyorlar. 140 dakika senaryo olmaz! Yazdım, oradan biliyorum!Her saat diliminde reklam dakikalarının belli bir süreyle sınırlandırılması yüzünden oldu bu iş. Mesela 21.00-22.00 arası en fazla 12 dakika reklam koyabiliyor kanal. RTÜK böyle istiyor niyeyse. Kanal da yapımcı da "Ancak 21.00, 22.00, 23.00 ve 24.00 saatlerinin tüm reklam dilimlerini bu dizide kullanırsam kar ediyorum" diyor. O zaman da yazan, çeken, seyreden herkes o uzun saatler boyunca ekranda kalmak için heba oluyor.RTÜK serbest bıraksın şu işi. Kanal, diziye güveniyorsa, bir saat dilimine ara vere vere toplam 25 dakika reklam koysun, sıkılan izlemesin. Daha zayıf program bir saatte sadece 5 dakikalık reklam arası versin. Bir özgürlük, ferahlık gelsin. Dizilerin kısalması bu kuralın değişmesine bağlı. Ne uzun yazdım. Ay çok dertliyim! (Yalnız meslektaşlar açıklamayı da alışkanlıkla 140 dak yazmış. :) )