Trollere savaş açan mikro blog sitesi Twitter, otomatik olarak gelen yumurta avatarını kaldırdı.

Twitter, fotoğrafını yüklemek istemeyen kullanıcılar için 7 yıl önce kullanmaya başladığı, son dönemde eleştirilere de neden olan "yumurta" ikonunu bugün itibariyle değiştirdi. Bundan böyle bu tür profillerde yumurta yerine, siluet simgesi görülüyor.Hürriyet’te yer alan habere göre, "Yumurta hesap" denilince Twitter'da son yıllarda artan troller ve botlar akla geliyordu.Troller bu hesapların ardından ismini gizleyerek hakaret vb. amaçlarla Twitter'ı kullanan gerçek kişiler, botlar ise reklam vb. amaçlarla otomatik paylaşım yapan yazılımlara bağlı sahte hesaplar anlamına geliyor.Bu tür hesapların bolluğu, Twitter'ın büyümesinin önündeki engellerden biri olarak görülüyordu. Twitter da bugün itibariyle sembolik bir adım attı. 2010 yılında kullanmaya başladığı, renkli arkaplanlar üstündeki "yumurta" ikonu artık yok. Onun yerine, gri arkaplan üstünde henüz fotoğrafını yüklememiş bir kullanıcıyı simgeleyen siluet ikonu geldi.