'Survivor 2017'de ünlüler takımında mücadele eden Sabriye Şengül, kaybettiği oyun sonrası Erdi Ünver'e patladı.

TV8'de dün akşam ekranlara gelen 'Survivor 2017'nin yeni bölümünde, gönüllüler takımının 2-0'lık skorla kazandığı ödül Oyunu sırasında gergin anlar yaşandı.Elif Şadoğlu karşısında sembolünü bir türlü dengede tutamayıp puan kaybeden Sabriye, sinirli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.Takım arkadaşlarının uyarısına karşın sakinleşmeyen Sabriye, rakip takımdan Erdi'ye, "Sen sus. Bıyıklarını tek tek yolarım" dedi.