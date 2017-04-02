Bergüzar Korel ile Sinem Kobal 'Fi' dizisinin galasında yüz yüze gelmemek için köşe kapmaca oynadı. İkilinin arasındaki gerginliğe Sinem'in eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu kıskanması gerekçe gösterildi

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu birlikte Karadayı dizisinde rol almış, ikili birbirine çok yakıştırılmıştı. Hatta Bergüzar Korel o dönem Cihangir'de Kenan'ın evinin sokağında kurabiye dükkanı açtığında 'Kenan'a yakın olmak için o muhiti seçti' denilmişti.Meğer yapılan yakıştırmalar o dönem Kenan İmirzalıoğlu ile nişanlı olan Sinem Kobal'ın canını sıkmış. Çünkü Sinem Kobal ile Bergüzar Korel önceki akşam 'Fi' dizisinin galasında soğuk rüzgarlar estirdi, ünlü isimler yüzyüze gelmemek için köşe kapmaca oynadı. Bergüzar Korel'e selam vermeyen Sinem Kobal onun röportajı bitene kadar uzakta oyalandı.Bergüzar salona giriş yaptıktan sonra Sinem de muhabirlerin karşısına geçti. Görenleri şaşkına uğratan bu kaçışmanın nedeni olarak dizi döneminde ortaya atılan iddialar gösterildi.