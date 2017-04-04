Survivor 2017'de konsey çıkışı Serhat, Adem ve Sabriye'yle birlikte kavga etmeye başladı

Survivor 2017 ünlüler takımında bir gün dahi olaysız geçmiyor. Olaylı ada konseyi sonrası Serhat ve Sabriye arasındaki gerginlik her geçen gün artarak devam ediyor. Son olarak Serhat'la kavga ederken burun buruna gelen Sabriye'in Serhat'a sözylediği, "Bırakın küçük enişteyi gelsin" sözleri kavgaya damgasını vurdu.Survivor 2017'de dokunulmazlık sembolü oyununda sona kalan ünlüler takımından Adem ve Serhat yarışırken, Sabriye'nin Adem'i desteklemesine sinirlenen Serhat, tepki olarak eleme konseyinde arkdaşlarıyla beraber Sabriye'yi eleme adayı olarak gösterdi. Aynı zamanda dokunulmazlık sembolünü de alan Serhat eleme potasına Adem'i de soktu.Bu durumu hazmedemeyen Sabriye ve Adem, konsey çıkışında Serhat'la söz dalaşına girdi. Sabriye bir müddet sonra adeta çığrından çıkarak Serhat'a ağıza alınmayacak sözler söyledi. Sabriye'nin sözleri üzerine sinirlenen Serhat, Sabriye'nin üzerine yürümeye kalktı. Ancak arkadaşları Serhat'ı tuttu. O sırada Sabriye, "Boğa falan dinlemem, basarım tekmeyi!" deyip tekme salladı.Sabriye'nin sözlerine sinirlenen Serhat, Adem ve Sabriye'nin üzerine yürümek istedi. Bunun üzerine de Sabriye, Serhat'ı tutanlara "Bırakın küçük enişteyi gelsin" dedi. Sabriye'nin bu alaycı repliği akıllara Yeşilçam'ın efsane filmi Tosun Paşa'yı akıllara getirdi. Zira "Bırakın küçük enişteyi" repliği efsane filmle özdeşleşen replikler arasında yer alıyor.