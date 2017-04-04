73 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Nebahat Çehre'den çok kötü haber geldi. Usta oyuncuyu Alzheimer korkusu sardı

Güneş'te yer alan habere göre usta oyuncu Nebahat Çehre 15 Mart 1944 doğumlu olmasına rağmen 20'li yaşlardaki pek çok oyuncuya taş çıkartıyor. Güzellik ve genç kalma sırları her zaman merak konusu olan Nebahat Çehre, kısa süre önce hamamda kese yardımıyla cildinin yenilendiğini dile getirmişti. Ayrıca düzenli uyku, bol su ve sağlıklı beslenmeyle de bunu desteklediğini anlatmıştı.Fakat iddiaya göre ünlü isim son zamanlarda unutkanlık sorunu yaşıyor. Yakın çevresinin söylediğine göre Nebahat Çehre’de unutkanlık başlamış. Hatta bu durum o kadar ciddi boyutlara ulaşmış ki, dostları Çehre’nin bir doktora görünmesi gerektiğini söylemişler.2013 yılında da usta oyuncunun Alzheimer olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış fakat asılsız çıkmıştı.