İçerde dizisinin iki başarılı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın aynı evde yaşamaya başladı. İçerde dizisinin başarılı iki oyuncusu geçtiğimiz aylarda aşklarını açıklamıştı

Çağatay Ulusoy ile 2 aydır aşk yaşadığı oyuncu Duygu Sarışın birlikte yaşamaya başladı.Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un Boğaz'daki evine taşındı.Çağatay Ulusoy, ‘İçerde’ dizisinde rol alan Duygu Sarışın ile birlikte yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin bir barda eğlendikleri görüntüleri de bu olayın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çiçeği burnunda âşıkların, rol aldıkları ‘İçerde’ dizisinin setinde de birbirinden ayrılmadıkları ortaya çıkmıştı.İkili daha önce Rıza Kocaoğlu’yla birlikte Kanlıca'da bir kafede görüntülenmişti.