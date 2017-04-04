Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sunabilir

SMS servislerini tahtından eden ve son dönemde entegre ettiği özellikler ile adını sıkça duyuran WhatsApp, çok konuşulacak bir özellik için düğmeye bastı.WhatsApp, önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sunabilir.Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak.Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın bu özelliği ile kullanıcıların bu platform üzerinden arkadaşlarına para transferi yapmalarına olanak sağlanacağı belirtiliyor. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini ABD'de kullanımda ve bu sistemin bir benzerinin WhatsApp'ta da kullanıma sunulması bekleniyor.Mashable'da yer alan iddiaya göre, WhatsApp bu özelliği ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp yetkililerinin bu iddiayı yalanlamadığının altını çizen haber özelliğin kullanıma gireceği tarihin bilinmediğini belirtiyor.