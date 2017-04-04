Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında stüdyodaki izleyicilerden biri gelin adaylarından Angelina'ya aşık olduğunu itiraf etti. Böylece izdivaç tarihinde de bir ilk yaşandı
Zuhal Topal'la programına seyircilerden birinin, locadaki gelin adaylarından Angelina'ya aşk itirafı damga vurdu.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE AŞKINI İTİRAF ETTİ
Programın ilerleyen saatlerinde Zuhal Topal, zaman zaman stüdyoya gelen seyircilerden birinin locadaki gelin adaylarından birine gönlünü kaptırdığını açıkladı. Topal; "Tolga, duygularını ekip arkadaşlarımla paylaşmış. Ben de duyunca çok şaşırdım" diyerek, seyirciler arasında oturan Tolga Bey'i, yanına davet etti. Gözyaşları içinde Angelina'ya aşık olduğunu itiraf eden Tolga, herkesi çok şaşırttı.
ÇAYA ÇIKMAYI KABUL ETTİ
Şaşkınlığını gizleyemeyen gelin adayı Angelina, gözyaşları döken Tolga'nın duygularını dinlemek için onunla çaya çıktı.
"ANGELİNA ÇOK DUYARLIDIR"
Zuhal Topal da; "Angelina, çok duyarlıdır. Angelina'nın, kararı olumsuz olursa ben de seni locaya alacağım" sözleriyle Tolga ve Angelina'yı uğurladı.