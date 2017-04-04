Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında stüdyodaki izleyicilerden biri gelin adaylarından Angelina'ya aşık olduğunu itiraf etti. Böylece izdivaç tarihinde de bir ilk yaşandı

Zuhal Topal'la programına seyircilerden birinin, locadaki gelin adaylarından Angelina'ya aşk itirafı damga vurdu.Programın ilerleyen saatlerinde Zuhal Topal, zaman zaman stüdyoya gelen seyircilerden birinin locadaki gelin adaylarından birine gönlünü kaptırdığını açıkladı. Topal; "Tolga, duygularını ekip arkadaşlarımla paylaşmış. Ben de duyunca çok şaşırdım" diyerek, seyirciler arasında oturan Tolga Bey'i, yanına davet etti. Gözyaşları içinde Angelina'ya aşık olduğunu itiraf eden Tolga, herkesi çok şaşırttı.Şaşkınlığını gizleyemeyen gelin adayı Angelina, gözyaşları döken Tolga'nın duygularını dinlemek için onunla çaya çıktı.Zuhal Topal da; "Angelina, çok duyarlıdır. Angelina'nın, kararı olumsuz olursa ben de seni locaya alacağım" sözleriyle Tolga ve Angelina'yı uğurladı.