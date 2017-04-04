Çin'de yaşayan mühendis, kadınlardan umduğunu bulamayınca tasarladığı robotla dünya evine girdi

Hayatını kendisinden çıkar sağlamayan bir eş aramaya adayan Çinli mühendis, tasarladığı robotla evlendi. Çin geleneklerine göre düzenlenen törene mühendisin aile üyeleri katıldı. Çin basınında gündem olan evlilik için uzmanlar, robotlarla evliliğin 35 yıl içerisinde artacağını düşünüyor.31 yaşındaki yapay zeka uzmanı Zheng Jiajia, 'Yingying' adını verdiği kadına benzeyen bir robot tasarladı. Özellikleriyle dikkat çeken robot, Çin alfabesini tanıyabiliyor, hatta Çince konuşup birkaç kelime edebiliyor. Çinli mühendisin en büyük hayali bir gün robotunun yürüyebilmesi ve evin gündelik işlerini yapabilmesini sağlayabilmek.Yarattığı robota sıra dışı bir şekilde bağlanan Çinli mühendis, geçtiğimiz cuma günü bir tören düzenleyerek robotuyla evlendi. Robotuna Çinlilerin düğün geleneğinin vazgeçilmezi kırmızı eşarbını bağlamayı ihmal etmedi.Düğüne Çinli mühendis Zheng'in arkadaşları ve annesi de katıldı. Yerel kaynaklara konuşan bir aile mensubu, Zheng'in kadınlar tarafından hakkının yendiğini dile getirdi.Araştırmacılara göre insanlar ve robotların evliliği 35 sene içerisinde yaygın hale gelecek. Özellikle cinsel ilişki robotlarının yükseliş göstereceğini belirten uzmanlar, yapay zekanın muazzam bir seviyeye ulaşacağını düşünüyor. Robotların gelecek yıllarda insanlardan daha sempatik ve ilgi çekici olacağı belirtiliyor.