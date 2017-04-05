Sadettin Saran, sahibi olduğu Radyo Müzik'te şok bir karar alarak tüm programcıların işine son verdi

Sadettin Saran’ın sahibi olduğu Saran Grup radyolarından Radyo Müzik geçtiğimiz cuma günü radikal bir karar alarak tüm yayıncıların işine son verdi.Her yayıncı kendi saatinde dinleyicisine veda konuşması yaparak yayını kapattı.Müzikonair'in haberine göre, şu anda hiç bir programcı olmadan yayın yapan ve non-stop pop müzik çalan radyo, kulislerde dolaşan bilgilere göre yeni bir proje için böyle bir değişikliğe gitti.Öğrenilene göre farklı bir konsept ile yayın yapmaya başlayacak olan radyo şuan hazırlık aşamasında.Bir başka bilgiye göre henüz kesin olmamakla birlikte aynı grupta yer alan Radyo Trafik’in geliştirilmesi planlanıyor.