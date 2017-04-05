'Vatanım Sensin'in 22. bölüm 2. fragmanında Azize hemşire, Tevfik ile evleniyor. Cevdet, "Sen çok büyük hata yaptın" diyerek Tevfik'e gözdağı veriyor
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Azize hemşire, kendisini boşayan kocası Cevdet'e olan öfkesinden Tevfik ile sonunda evleniyor. Cevdet bunu duyunca küplere biniyor.
CEVDET'TEN TEVFİK'E GÖZDAĞI: SEN ÇOK BÜYÜK HATA YAPTIN
Genaral Cevdet, yakın arkadaşı Tevfik'in eski karısıyla evlendiğini duyunca sinirden küplere biniyor ve "Sen çok büyük hata yaptın" diyerek Tevfik'e gözdağı veriyor.
LEON İLE YILDIZ NİŞANLANIYOR
Dizideki bir diğer önemli gelişmede Yunan Teğmen Leon'un, Cevdet'in kızı Yıldız ile nişanlanması oldu.
'VATANIM SENSİN'İN YENİ BÖLÜMÜ YARIN
'Vatanım Sensin' yeni bölümü ile yarın Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.