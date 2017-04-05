'Vatanım Sensin'in 22. bölüm 2. fragmanında Azize hemşire, Tevfik ile evleniyor. Cevdet, "Sen çok büyük hata yaptın" diyerek Tevfik'e gözdağı veriyor

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Azize hemşire, kendisini boşayan kocası Cevdet'e olan öfkesinden Tevfik ile sonunda evleniyor. Cevdet bunu duyunca küplere biniyor.Genaral Cevdet, yakın arkadaşı Tevfik'in eski karısıyla evlendiğini duyunca sinirden küplere biniyor ve "Sen çok büyük hata yaptın" diyerek Tevfik'e gözdağı veriyor.Dizideki bir diğer önemli gelişmede Yunan Teğmen Leon'un, Cevdet'in kızı Yıldız ile nişanlanması oldu.'Vatanım Sensin' yeni bölümü ile yarın Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.