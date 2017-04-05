Turizmci Efe Duru ile Gökçe Bahadır'ın evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinin bitmesine ünlü oyuncunun 'Aşk Uykusu' filmindeki ateşli sahnelerin neden olduğu ortaya çıktı

Oyuncu Gökçe Bahadır ile turizmci Efe Duru'nun 5 aylık aşkı aniden bitti.Ayrılığa Gökçe Bahadır'ın başrolünü oynadığı filmin neden olduğu konuşuluyor. Şu sıralarda gösterimde olan 'Aşk Uykusu'nda Alican Yücesoy ile Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi var. Efe Duru bu sahneleri kıskanmış.Mehmet Coşkundeniz'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk Uykusu'vizyona girdi. Filmin internette yayınlanan tanıtım videosunda Gökçe Bahadır (Yonca) ile Alican Yücesoy'un (Serkan) sevişme sahneleri tık rekoru kırmıştı.