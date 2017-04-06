Altı sezondur izleyiciyle buluşan Seksenler dizisi final yapıyor. Dizi 27 Mayıs’ta yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek

İzleyiciyi hatıralarıyla gülümsetmeye çalıştık ve onlar da bizi altı sezon boyunca yalnız bırakmadı diyen dizinin yapımcısı Birol Güven, en büyük teşekkürü Seksenler seyircisinin hakkettiğini belirtiyor.Güven, final ile ilgili olarak “”Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarında olabilirdi. Seksenler TRT'ye çok yakıştı. TRT yönetimine çok teşekkür ederiz””diyor.Yönetmenliğini Bora Tekay'ın üstlendiği Seksenler'in kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, İlker Ayrık, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Berat Yenilmez, Suzan Kardeş, Necmi Yapıcı, Hacı Ali Konuk, Aşkın Şenol, Mahir İpek,Hakan Bulut, Haluk Özenç, Özlem Balcı, Tolunay Donat, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Betül Berk, Tahsin Taşkın, Osman Büyükercan, Eray Yasin Işık, Kemal Zeydan, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden ve Kemal Kuruçay yer alıyor.