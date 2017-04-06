Diriliş Ertuğrul'da 83. bölümde sürpriz bir ayrılık yaşandı. "Doğan Alp" karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner, diziden ayrıldı

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da 83. bölümde sürpriz bir ayrılık yaşandı. "Doğan Alp" karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner, diziden ayrıldı.TRT'nin reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey ile yan yana çarpışan Doğan Alp, pusuya düşürülerek şehit oldu. Doğan Alp karakterine can veren Cavit Çetin Güner, böylece dizinin 83. bölümünde ekipten ayrıldı.Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabı üzerinden "Gardaşım" dediği Cavit Çetin Güner için duygusal bir veda notu paylaştı.