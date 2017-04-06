Survivor'da Adem ve Sabriye haftalar sona yine kavga etti. Adem'in 'cahil ve yılan' dediği Sabriye, kavga anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2017'de gelecek bölümün fragmanı yayınlandı. Ünlüler takımından Sabriye ve Adem'in kavga ettiklerinin görüldüğü fragmanda, Adem'in Sabriye için söylediği sözler, ikilinin arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gösterdi.Geçen haftalarda yine kavga eden Sabriye ve Adem ikilisi, bu sefer tamiri zor sözleri sarf ettikleri bir kavgaya imza attı. Kavga sırasında Adem, Sabriye'ye "Bundan sonra sana saldırsınlar hiç umurumda değil. Koynumda yılan beslemişim!" dedi. Kendine hakim olamayan Adem, bir ara Sarbriye'ye "Ben senin gibi cahil değilim. Ben eğitimci adamım. Nerede konuşacağımı, ne konuşacağımı bilirim" dedi.Kavga sonrası yorumda bulunan Sabriye ise gözyaşları içerisinde "Ben diyalog kurmasını beceren bir insan değilim. Kısa ve öz konuşurum. Edebiyatı da beceremem!" dedi.Adem ise değerlendirme yaparken, "Artık benim burama geldi! Defalarca uyardım Sabriye'yi. Çok fazla diyalog kurmama kararı aldım." sözlerini sarf etti.Survivor 2017'nin bir önceki bölümünde, Berna, Erdi, Sabriye ve Adem arasında eleme olmuştu. Gecenin sonunda adaya Erdi Ünver veda etmişti.