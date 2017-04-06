'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu İrem Derici olacak. Programda Avşar kızı, Derici'ye "Eskiden güzeldin şimdi de güzelsin çok güzel değilsin" diyerek gaf yaptı

'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu İrem Derici olacak. Programda Avşar kızı, Derici'ye "Eskiden güzeldin şimdi de güzelsin çok güzel değilsin" diyerek gaf yaptı.Star TV ekranlarında her hafta konukları ve sohbetleri ile gündem olan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu haftaki konuğu İrem Derici olacak. Derici'nin zayıflaması programın ana konusunu oluştururken, Avşar kızının şimdi de çok güzel değilsin diye gaf yapması Derici'yi güldürdü.Şarkıcı İrem Derici, zayıflamasıyla ilgili yorumlarda bulundu. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın, Derici'nin ilaçlarla zayıfladı iddaiasını yorumlayan ünlü şarkıcı "Kardeşini yolacaktım" diyerek Hülya Avşar'ı güldürdü.Hülya Avşar, İrem Derici'ye "Aleyna'yı kıskanıyor musun?" diye soru sordu, Derici önce "Hayır tapıyorum ona" dedi. Daha sonra da "Kıskanıyorum ulan" diye haykırdı.'Bir Hülya Avşar' sohbetinin yeni bölümü yarın saat 23.30'da izleyici ile buluşacak.