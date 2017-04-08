MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Münasebetsiz Ahmet Efendi" dediği Ahmet Hakan ve Murat Yetkin'e tepki gösterdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin referandum çalışmalarına yönelik eleştirileri değerlendirerek, kimsenin partisinin emeğini küçümseme hakkına sahip olmadığını belirtti.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kesimler tarafından MHP’nin siyasi bölünmeden dolayı gücünü meydanlara yansıtamadığı ve kampanyasında yeteri kadar etkili olamadığı iddialarının dillendirildiğine işaret etti.Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ı sert bir dille eleştiren Yalçın, “Bu şahıs, MHP tarafından kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinin ve itibar edilmemesinin acısını, hakikatleri setrederek, mahdut sayıdaki ve MHP tabanında hiçbir karşılığı bulunmayan sözde muhalifleri inatla köşesine taşıyıp mübalağalı ifadelerle cilalayarak çıkarmaya çalıştığı gözümüzden kaçmamaktadır. Münasebetsiz Ahmet Efendi böylece bir yandan MHP hakkında negatif algı oluştururken diğer yandan da dolaylı yoldan hayır cephesine hizmet etmektedir” dedi.Hürriyet yazarı Murat Yetkin’i de eleştiren Yalçın, “Bir kere MHP’nin miting düzenlediği yerler; MHP’nin okumuşlardan, entelektüellerden oluşan kitlesinin yoğun olduğu bölgelerdir. Bütün illerdeki mitinglerin amacı, hem genel seçmen kitlesine hem de özellikle MHP tabanındaki şehirli ve iyi eğitimli seçmene mesaj vermektir” dedi.