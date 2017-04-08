Ülker’in tepki çeken 1 Nisan reklamının ardından Plasenta Conversation Agency’nin ajans başkanı ve yönetici kreatif direktörü ajanstaki görevlerinden istifa etti

Ülker’in tartışma yaratan 1 Nisan reklamının ardından Plasenta Conversation Agency’nin ajans başkanı ve yönetici kreatif direktörü Cem Batu, ajanstaki görevlerinden istifa etti.Ülker’in, 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filminin ‘iktidara kumpas’ olarak yansıtılması üzerine çıkan darbe söylentilerine reklam şirketinden yanıt gelmişti. Plasenta Conversation Agency, yaptığı açıklamada, “Söz konusu reklam kampanyasının fikri, stratejisi ve söylemleri şirketimiz tarafından hazırlanmamıştır” denilmişti.Önceki gün yapılan bu açıklamanın ardından istifa geldi. PlasentaCA’nın internet sitesinden yapılan duyuruda “Cem Batu, Plasenta Conversation Agency Ajans Başkanı ve Yönetici Kreatif Direktörü görevlerinden istifa etmiştir” denildi.