Özge Özpirinççi'nin internet üzerinden yayınlanan Fİ dizisindeki cesur sahneleri olay oldu

Puhu TV'de yayınlanan, 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan aynı isimdeki dizideki sevişme sahneleri tartışma konusu olmaya devam ediyor... Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Tülay Günal’ın paylaştığı yapımda, Özge Özpirinççi’nin yer aldığı cesur sahneler de dikkati çekti."Puhu TV’nin online dizisi ‘Fi’ yayına başlamadan aylar önce ses getirmeye başladı malum, önce oyuncu kadrosuyla çok konuşuldu, cesur sahneleri bayrağı devraldı sonrasında... Son olarak Özge Özpirinççi’yle Ozan Güven’in sevişme sahnesi de büyük yankı uyandırınca, hazır ağır gripten sebep evden çıkamıyorken 'Fırsat bu fırsat Fi’yi izleyeyim' dedim.Büyük emeklerle hazırlanan yapımların sadece sevişme sahnelerinden bahsedilmesine karşıyımdır ama bu dizide sevişme sahneleri sıklıkla ve fazla iddialı karşımıza çıkıyor. Mr.Grey’in seks ve aşk hayatının anlatıldığı film serisi bile daha masum kaldı neredeyse...Evet oyuncunun işi her rolü başarıyla canlandırmak ama bir de imaj meselesi var ki yıllardır severek izlediğim Özge Özpirinççi’nin bugüne kadarki imajını düşününce bu sevişme sahnesini fazla buldum.‘Fi’ yabancı dizi gibi, alıştığımız Türk dizilerinden öyle farklı ve sıra dışı ki insan ekranın karşısına yapışıp kalıyor. Hani Türkçe konuşmasalar, oyuncuları tanımasak ‘Amerikan dizisi’ derim yeminle! Ozan Güven’in efsane oyunculuğu beynime öyle işledi ki gece rüyamda bile canlandırdığı 'Can Manay' karakterine kıl olmaya devam ettim! Bu arada fiziksel olarak Bruce Willis’e çok benzemiyor mu?Serenay Sarıkaya adeta gerçek bir dansçı, tek bir an tereddüte düşürmüyor izleyeni. Rolünün hakkını çok sağlam veriyor, helal olsun. Mehmet Günsür, Büşra Develi, Berrak Tüzünataç... Herkes kendi karakterinde harikalar yaratıyor. Fi’nin bölümleri hem bir saat civarı sürdüğü, hem de arada saatlerce Reklam olmadığı için tadı damakta kalacak şekilde akıp gidiyor.Küfürlü konuşmalarda kısıtlama olmayışı diyalogları çok daha gerçekçi ve doğal kılmış. Belki de uzun zamandır sansürsüz yapımlara hiç alışık olmadığımız için eleştirdiğimiz sevişme sahnelerini saymazsak; müzikleri, çekimleri, kurgusu, kadrosu ve hikayesiyle ‘Fi’ dizi dünyasının yıldızı olacak, net!