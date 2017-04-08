8 Nisan 2017

Emina Sandal'ın Dominik pozu!

Emina Sandal ve Mustafa Sandal çifti Survivor'un çekildiği Dominik'e gitti ve tatilde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

Emina Sandal, Dominik'e gitmek için bindikleri uçakta çocuklarıyla fotoğraf paylaştı. Aynı şekilde Mustafa sandal da uçakta çocuklarıyla mutluluk pozu verdi. Emina Sandal ve Mustafa sandal çifti, çocuklarını Dominik'e götürerek onları kırmadı. Bu keyifli paylaşımlar, Dominik’e vardıktan sonra daha cesur oldu. İlk olarak oğullarının Survivor parkurunu izlerken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.



Sonrasında ise güneşin tadını çıkartırken çektiği bir selfieyi paylaştı.