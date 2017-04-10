360 TV’de sunduğu sabah programını bitiren Çağla Şıkel seyircilerine açacağı kanaldan seslenecek

Çağla Şıkel, sevenlerinin karşısına kendi kanalında çıkacak. Yakın arkadaşı Alişan ile sabah programları sunan Çağla Şıkel, sundukları programın bitmesinin ardından kendine yeni bir uğraş buldu.Alişan ile birlikte sunduğu sabah programının bitmesinin ardından yeni bir uğraş bulan Çağla Şıkel, bu defa sevenlerine kendi açtığı kanalından seslenecek.Son zamanlarda moda haline gelen Youtube kanalı açma geleneğine güzel manken Çağla Şıkel de uydu. Şıkel, son zamanda diğer meslektaşlarının yaptığı gibi kendisine bir Youtube kanalı açmaya hazırlanıyor.Çağla Şıkel, güzellik ve sağlık üzerine kendi bilgilerini paylaşarak tecrübelerinden elde ettiği ayakkabı tasarımı gibi pratik bilgileri takipçileriyle paylaşacak.Ali Şan'la beraber 'Her Şey Dahil'i sunan Çağla Şıkel, programa veda etmişti. Şıkel veda sırasında göz yaşlarını tutamamıştı. İkiliden bayrağı Perihan Savaş devralmıştı.