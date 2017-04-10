Tiyatro sahnesinde rol aldığı ilk oyunla kendisini kanıtlayan Öykü Gürman, çeşitli dizi projelerinden teklif almaya başladı

Şarkıcı Öykü Gürman, bir süre önce kuzeni Asena Onan ile Plastik Aşklar adlı tiyatro oyunuyla sahne deneyimi yaşamıştı. Tiyatro sahnesinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Gürman’ı fark eden yapımcıların güzel şarkıcıya dizi teklifinde bulunduğu öğrenildi.Bir haftada beş farklı dizi projesinden teklif alan Gürman, şimdi kendisine en uygun projeyi seçmek için harıl harıl senaryo okuyor.Öykü Gürman, türkücü Yavuz Bingöl ile evlenmiş ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2016 yılının Nisan ayında boşanmıştı. O dönemde ikili hakkında çeşitli dedikodular medyada yer bulmuştu.