Daily Mail gazetesi ABD başkanı Donald Trump'ın eşi için 'eskort' iddiasında bulunmuştu

İngiliz gazetesi Daily Mail, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın geçmişte seks işçisi olarak çalıştığı yönündeki iddialarından geri adım attı. Gazete, Trump'ın 150 milyon dolarlık dava açması sonrası özür dilemeyi ve tazminat ödemeyi kabul etti.ABD'nin First Lady'si Melania Trump ile Daily Mail arasındaki eskort davası çözüldü. Gazete, Trump hakkındaki iddialarını geri çekip tazminat ödemeyi kabul etti.Tarafların mahkeme dışında vardığı anlaşmaya göre, gazete hem internet sitesinde hem de yazılı baskısında Melania Trump'tan özür dilemeyi kabul etti. İnternet sitesindeki özür metni bugün yayımlandı. Daily Mail ayrıca, açıklanmayan bir miktarda tazminat ödeyecek. Reuters'a konuşan bir kaynak, Melania Trump'ın hukuki harcamalarını da kapsayan tazminatın üç milyon doları aşmadığını söyledi.Daily Mail gazetesi, Melania Trump'ın 1990'larda eskort olarak çalıştığı ve Donald Trump'la da esasında kamuoyuna açıklanandan üç yıl önce tanıştıklarını öne sürmüştü. Melania Trump ise bu iddiaları yalanlamıştı. Trump, 'First Lady olduktan sonra dünyanın en çok fotoğraflanan kadınlarından birisi haline geldiğini fakat bu iddialar nedeniyle hayatının fırsatı olabilecek reklam gelirlerini kaybettiğini' savunarak dava açmıştı. Melania Trump'ın bu tezi, 'first lady makamından para kazanmayı planladığı' gerekçesiyle eleştirilmişti.