Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın birlikte hazırlaması planlanan gezi-şov programı, önemli bir kadro değişikliğiyle başlayacak. Soyman, Ersoy yerine Banu Alkan'la dünyayı gezecek

Birkaç ay önce basına yansıyan ''Bülent Ersoy, Safiye Soyman'la gezi programı yapacak'' haberi, ikilinin arasını açmıştı.Bülent Ersoy'un ''Ben bir lokomotifim, vagonlar arkamdan gelir ve ancak kadrolarımı oluşturabilirler'' açıklamasına kırılan Safiye Soyman kameralar karşısında gözyaşlarına boğulmuştu.Bu gerilim sonrası proje baştan şekillendirildi ve Safiye Soyman'ın yeni partneri Banu Alkan oldu.Onlara üç ünlü ismin daha katılacağı, söz konusu isimlerle görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Beraber dünyayı gezmeye hazırlanan ekibin ilk durağı Hindistan olacak.Çekimlerine mayıs ayında başlanacak programın detaylarının yayın tarihinden önce basına sızmaması için yapımcı Bloom Medya şirketi tarafından ekibe gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı da gelen haberler arasında.